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Военный аналитик усомнился в поставке испанских ПВО на Украину

Военный аналитик Ходаренок назвал маловероятной поставку испанских ПВО на Украину
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Ministerie van Defensie / Wikimedia

Появляются сообщения о том, что Испания направила Украине полную батарею противовоздушной обороны (ПВО), однако это представляется маловероятным. Подобными сомнениями поделился военный аналитик Михаил Ходаренок в своем Telegram-канале.

«Не знакомый с матчастью вооруженных сил Испании читатель сейчас уже представил себе батарею современных "Пэтриотов" или каких-нибудь NASAMS, но это невозможно. У самой Испании, согласно открытым данным, всего восемь пусковых установок NASAMS и всего одна батарея "Пэтриот"», — указал аналитик.

По его мнению, Испания может поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) только переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) или батарею зенитных артиллерийских установок «Эрликон» в качестве «полной батареи ПВО». Ходаренок отметил, что ПЗРК не смогут достать до российской авиации по дальности.

25 августа телеканал CNN сообщил, что Испания отправит на Украину батарею ПВО и ракеты. Отмечалось, что Киеву также предоставят тысячу снарядов для полевой артиллерии, тысячу тонн дизельного топлива, бронетехнику и 30 тысяч комплектов зимней униформы.

Ранее Ходаренок назвал способ уничтожить американские дальнобойные ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) на Украине. Аналитик заявил, что один из способов противодействия — уничтожить вооружения вместе с их операторами.

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Алина Гончарова
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