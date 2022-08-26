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Описаны последствия отключения Украины от ЗАЭС

Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: отключение от ЗАЭС не станет критичным для Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Последствия для Украины от отключения от Запорожской АЭС (ЗАЭС) не станут критичными, поскольку у страны всегда был положительный энергобаланс. Кроме того, ситуацию упрощает еще и то, что часть территорий перешла под контроль России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что утром в пятницу, 26 августа, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается отключенной от энергосетей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале предприятия. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях Украины, которые находятся под контролем союзных сил.

«На самом деле это вообще некритично, — сказал Стефанович. — У Украины всегда был положительный энергобаланс. Да, в отдельных регионах, может, придется столкнуться с определенными трудностями, но ЗАЭС не является критическим звеном. Электричества хватит. Особенно с учетом того, что часть территорий уже находится под контролем России».

Эксперт также добавил, что считает маловероятными веерные отключения от электроэнергии.

Напомним, что 25 августа на ЗАЭС из-за обстрела со стороны Украины и последовавшего короткого замыкания на линиях электропередачи сработала система безопасности. В результате города и районы Херсонской и Запорожской областей оказались обесточены.

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Наталия Белова
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