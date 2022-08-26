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России предсказали рост числа судов при банкротстве застройщиков

Юрист Герасименко предсказала рост числа судов при банкротстве застройщиков

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В России может вырасти число судов при банкротстве застройщиков — это может произойти потому, что граждан, приобретающих квартиры как инструмент для инвестиций, начали приравнивать к предпринимателям. Подобное предсказание дали эксперты, опрошенные РИА Новости.

В августе 2022 года Верховный суд (ВС) при рассмотрение аналогичного случая вынес решение, что россиян, которые покупают несколько квартир по договору долевого участия в каком-либо проекте ради инвестиций, при условии банкротства застройщика будут приравнивать к предпринимателям. В результате такие граждане смогут надеяться лишь на частичную компенсацию и не будут претендовать на квартиры. «Теперь возможно с уверенностью сказать, что граждане, которые инвестировали деньги в недвижимость, могут с большой вероятностью не получить то, на что рассчитывали», — прокомментировала решение ВС исполнительный директор управляющей компании «Помощь» Анна Ларина.

По словам генерального директора Союза арбитражных управляющих «Северная столица», юриста Валерии Герасименко, подобная логика понятна и справедлива. Некоторые физлица действительно покупают квартиры в качестве инвестиции, и приравнивание их к юридическим лицам соотносится с целью защитить права обычных граждан. Однако эксперт считает, что реализация подобной идеи на практике может быть неудачной из-за отсутствия у ВС четких критериев, позволяющих определить, в каком случае физическое лицо считается инвестором. Например, остается неясным, стоит ли считать предпринимателем того, кто купил несколько квартир в разных проектах по стране или владеет более чем одним объектом в конкретном проекте.

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Отсутствие конкретики в этом вопросе, по мнению Лариной и Герасименко, будет приводить к многочисленным судебным спорам. От дольщиков нескольких объектов ради включения в реестр будут требовать доказательств того, что они были приобретены для личных нужд, а не для инвестиций. Герасименко назвала идеальным решением проблемы с определением того, кого из купивших несколько объектов нужно вносить в реестр при банкротстве застройщика, внесение изменений в законодательство — в противном случае формирование единой судебной практики займет годы.

В августе Верховный суд обязал покупателей слишком дешевой недвижимости доказывать честность сделки. Речь идет об объектах, стоимость которых существенно ниже рыночной, в том числе приобретенных у банкротов.

Полина Кислицына
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