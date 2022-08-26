Американский суд потребовал объяснений обыска в имении Трампа

Суд во Флориде потребовал от правительства США доложить о причинах обыска в имении Трампа

Суд во Флориде потребовал от правительства Соединенных Штатов опубликовать причины обыска в имении экс-президента Дональда Трампа. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

В документе указано, что отредактированная версия письменных показаний должна быть предоставлена не позднее полудня пятницы по местному времени (19:00 по московскому). Обыск в поместье бывшего американского президента во Флориде был проведен сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) 8 августа. Об этом заявил сам политик, который посчитал, что этот «необъявленный рейд» не был ни необходимым, ни уместным.

Ранее стало известно, что во время обыска были найдены 11 комплектов секретных документов. Четыре из них был помечены как «совершенно секретные», три были заявлены как «секретные» и еще три значились как «конфиденциальные». Кроме того, из дома Трампа были изъяты около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, записка от руки и документ о помиловании его бывшего советника Роджера Стоуна.