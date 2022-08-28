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Пас Головина помог «Монако» вничью сыграть с ПСЖ в матче чемпионата Франции

Голевая передача Головина помогла «Монако» вничью сыграть с ПСЖ в матче чемпионата Франции

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Монако» и «Пари Сен-Жермен» вничью сыграли в матче четвертого тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 1:1. Открыть счет в матче помог российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отдавший голевой пас на Кевина Фолланда. Однако на 70-й минуте хавбек ПСЖ Неймар сравнял счет, реализовав пенальти.

В следующем туре 31 августа ПСЖ на выезде сыграет против «Тулузы». В тот же день «Монако» примет «Труа».

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.

Дарья Коршунова
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