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Херсонские власти назвали последствия обстрела Каховской ГЭС для Украины

Глава Каховского района Леонтьев: обстрел ГЭС может подорвать электроснабжение юга Украины

Фото: AP

Глава администрации Каховского района предупредил Киев о последствиях обстрела гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Так, непрекращающиеся обстрелы Каховской ГЭС могут подорвать электроснабжение самой Украины, считает Леонтьев.

«Существует высокий риск для объекта. Электроснабжение юга Украины может оказаться под большим вопросом. ГЭС связана единой энергосистемой. Это серьезно, но Украина продолжает ежедневно и по несколько раз в том числе среди белого дня осуществлять обстрелы города и района ГЭС», — уточнил он.

По его словам, страны Запада не просто провоцируют Киев, «а прямо участвуют в этих варварских и преступных действиях».

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли район Каховской ГЭС в Херсонской области. Леонтьев указал, что ВСУ наносят ракетные удары по Каховскому мосту, проходящему по дамбе ГЭС, а также бьют по прилегающим административным зданиям и району шлюзового канала. «ГЭС работает, но угроза энергетической безопасности существует и возрастает», — добавил Леонтьев.

Марина Совина
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