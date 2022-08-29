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В МИД России сообщили о выезде миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред России в Вене Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ уже находится в пути на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). О выезде участников агентства сообщил постоянный представитель МИД России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в личном Twitter-аккаунте.

«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС (ЗАЭС)», — говорится в сообщении постпреда.

Ранее Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы «обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». В состав миссии вошли 14 человек, в основном из нейтральных стран, сотрудников из США и Великобритании в списке представителей нет.

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Дмитрий Сотак
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