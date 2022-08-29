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В США признали ошибку в прогнозах насчет российской экономики

BI: американские аналитики ошиблись в прогнозах насчет устойчивости экономики России

Фото: AP

Американские аналитики предсказывали экономический спад в России после начала спецоперации на Украине, однако их прогнозы не оправдались. Об этом пишет обозреватель Business Insider (BI) Джордж Гловер.

По его словам, российская экономика «продемонстрировала огромную устойчивость» к масштабным внешнеполитическим вызовам, несмотря на многочисленные санкции.

Колумнист отметил, что экономику поддержали экспорт нефти, внутренний спрос, а также программа по борьбе с безработицей.

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Варвара Кошечкина
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