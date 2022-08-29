В Уфе состоится студенческий фестиваль «#ЗнанияPARTY»

В Уфе 1 сентября состоится студенческий фестиваль «#ЗнанияPARTY»

В Уфе пройдет студенческий фестиваль «#ЗнанияPARTY», который станет первым событием проекта «Месячник студенчества». Об этом сообщает «Башинформ».

Фестиваль пройдет 1 сентября на площади Салавата Юлаева. В мероприятии примут участие такие музыканты, группы и исполнители, как YALFY, Назгуль Отузова, Алиса Жумагалиева, Ильдар Абдуллин, «Бишбармак», «Другие» и Light Again. Хедлайнером фестиваля выступит хип-хоп-исполнитель Natan.

В мэрии Уфы пояснили, что проект «Месячник студенчества» объединит серию образовательных, культурных и спортивных студенческих мероприятий, которые познакомят молодежь с возможностями для самореализации и культурным наследием региона. Отмечается, что в течение года число проектов для студентов будет увеличиваться.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест» открылся в Нальчике концертом «Звезды столетия».