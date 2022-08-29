Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Уфе состоится студенческий фестиваль «#ЗнанияPARTY»

В Уфе 1 сентября состоится студенческий фестиваль «#ЗнанияPARTY»

Фото: Vyacheslav Bukharov / Wikimedia

В Уфе пройдет студенческий фестиваль «#ЗнанияPARTY», который станет первым событием проекта «Месячник студенчества». Об этом сообщает «Башинформ».

Фестиваль пройдет 1 сентября на площади Салавата Юлаева. В мероприятии примут участие такие музыканты, группы и исполнители, как YALFY, Назгуль Отузова, Алиса Жумагалиева, Ильдар Абдуллин, «Бишбармак», «Другие» и Light Again. Хедлайнером фестиваля выступит хип-хоп-исполнитель Natan.

В мэрии Уфы пояснили, что проект «Месячник студенчества» объединит серию образовательных, культурных и спортивных студенческих мероприятий, которые познакомят молодежь с возможностями для самореализации и культурным наследием региона. Отмечается, что в течение года число проектов для студентов будет увеличиваться.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест» открылся в Нальчике концертом «Звезды столетия».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на информацию о наступлении ВСУ на юге
Леонида Гозмана задержали в Москве
Россиянке отказали в аренде квартиры в Грузии после вопроса о спецоперации
Цены на электричество в Европе установили исторический рекорд
Российская модель Симона Куст снялась обнаженной и без макияжа
Пользователей популярной игры атаковали хакеры
Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Югре
Украинский военнослужащий уличил командование во лжи о «победах»
«Сестры Зайцевы» назвали главное отличие москвичей от жителей других городов
В Херсонской области ответили на сообщения о наступлении ВСУ на юге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.