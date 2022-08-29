В Польше рассказали об отношении местных к ситуации с топливом

Житель Польши Курбасов: цены на бензин стабилизируются, и у населения нет паники

По сравнению с другими европейскими странами цена на топливо в Польше относительно низкая и у людей нет паники по этому поводу, рассказал «Ленте.ру» проживающий в Кракове россиянин Артем Курбасов.

Ранее стало известно, что в окрестностях польского Люблина выстроилась очередь за углем. Это произошло после запрета на ввоз топлива из России.

Изменение цен на бензин

По словам россиянина, цены на бензин, газ и солярку в Польше выросли примерно на 20 процентов еще в марте. Так, стоимость бензина выросла до 8 злотых за литр. Цены на топливо долго держались на этом уровне, оставаясь относительно высокими, однако летом начали снижаться и стабилизировались, отметил он. «Сейчас литр бензина, если я не ошибаюсь, стоит 7,50 злотых, автомобильный газ стоит 3 злотых, а литр дизеля — 7 злотых, в марте стоил 8», — уточнил Курбасов.

Отношение местных

По сравнению с другими европейскими странами, например Чехией, Словакией, Германией, цены на топливо в Польше адекватные, и у людей нет паники по этому поводу, рассказал россиянин. «По этому поводу никто не переживает. Была одна единственная акция мирного протеста, когда любители-автомобилисты во многих крупных городах призывали блокировать въезд и выезд на топливных станциях», — поделился он.

Другой русскоговорящий житель Польши, пожелавший остаться анонимным, отметил, что проблемы с газом и углем в стране наблюдаются. «Я не пользуюсь ни газом, ни углем, но могу сказать, что проблемы с ними есть. Сложно сказать, насколько большие. Знаю, что есть ограничения на покупку угля, и за ним действительно стоят очереди. Государство дает некоторую финансовую помощь», — высказался он.

Ранее в Польше заявили об угрозе дефицита мяса и молока. Отмечалось, что спровоцировать кризис в сфере продовольствия в стране может повышение цен на газ.

