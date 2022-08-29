Головин рассказал об игре против Месси и Неймара

Футболист «Монако» Головин описал игру против Месси и Неймара фразой «они такие же люди»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об игре против футболистов «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и Неймара. Его слова приводит Sport24.

Головин описал игру против Месси и Неймара фразой «они такие же люди». «Видно, что это очень сильные игроки, выдающиеся футболисты. Но в то же время в игре это все немного отходит на второй план, потому что ты просто стараешься как можно лучше сыграть в каждом эпизоде, не особенно задумываясь о том, кто именно играет у соперника», — заявил россиянин и добавил, что мастерство этих футболистов неоспоримо.

28 августа «Монако» и ПСЖ вничью (1:1)сыграли в матче четвертого тура чемпионата Франции. Головин отдал голевой пас на Кевина Фолланда, поразившего ворота хозяев. Однако на 70-й минуте Неймар сравнял счет, реализовав пенальти.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро.