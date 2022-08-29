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В Эстонии начались военные учения в рамках НАТО

Postimees: в Эстонии начались совместные учения ВВС Германии и Испании в рамках НАТО

Фото: Pavel Golovkin / AP

Совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) Германии и Испании в рамках НАТО начались в Эстонии, передает Postimees.

Сообщается, что мероприятие продлится до 4 сентября. Истребители «Тайфун» консорциума Eurofighter проведут серию тренировочных полетов на малых высотах в воздушном пространстве прибалтийской республики. Отмечается, что полеты пройдут в восточной, южной и центральной частях страны.

Также уточняется, что воздушные суда не опустятся ниже 152 метров. Помимо этого, в издании говорится, что ВВС стран альянса патрулируют небо Эстонии с 2004 года.

Ранее сообщалось, что в водах Литвы прошли международные учения Baltic Bikini («Балтийское бикини»). В учениях приняли участие военнослужащие Латвии, Эстонии и Чехии. Основной целью мероприятия была отработка навыков авиации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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Алевтина Запольская
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