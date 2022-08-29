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Захарова высмеяла призыв Британии использовать сточные воды

Мария Захарова высмеяла призыв Британии использовать сточные воды на фоне засухи
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв руководителя британского Агентства по охране окружающей среды (Environment Agency) Джеймса Бевана использовать сточные воды на фоне засухи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Глава британского агентства по охране окружающей среды рекомендовал забыть о брезгливости и использовать для питья очищенные сточные воды. Боюсь спросить: а к еде это относится?» — написала она.

Ранее Беван призвал жителей менее брезгливо относиться к питьевой воде, полученной из сточных вод. На фоне засухи в стране власти приняли решение перерабатывать стоки и получать из них питьевую воду. По словам Бевана, такая вода совершенно безопасна для здоровья, однако общественность не оценила подобную инициативу.

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Марина Совина
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