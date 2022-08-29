Мария Захарова высмеяла призыв Британии использовать сточные воды на фоне засухи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла призыв руководителя британского Агентства по охране окружающей среды (Environment Agency) Джеймса Бевана использовать сточные воды на фоне засухи. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Глава британского агентства по охране окружающей среды рекомендовал забыть о брезгливости и использовать для питья очищенные сточные воды. Боюсь спросить: а к еде это относится?» — написала она.

Ранее Беван призвал жителей менее брезгливо относиться к питьевой воде, полученной из сточных вод. На фоне засухи в стране власти приняли решение перерабатывать стоки и получать из них питьевую воду. По словам Бевана, такая вода совершенно безопасна для здоровья, однако общественность не оценила подобную инициативу.