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На протаранившем Lexus в Москве кабриолете Ferrari оказалась почти сотня штрафов

Baza: на протаранивший Lexus в Москве кабриолет Ferrari выписано 70 штрафов

Кадр: телеграм-канал «Baza»

На кабриолете Ferrari, который протаранил Lexus на Симферопольском бульваре в Москве, оказалась почти сотня штрафов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации издания, всего за спорткаром числится 70 штрафов, каждый из которых выписан за превышение скорости.

Столкновение иномарок произошло 27 августа. На кадрах с моментом ДТП видно, как водитель красного Ferrari не успевает затормозить, таранит Lexus и вылетает на тротуар. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в сети появилось видео с последствиями аварии. На записи видно, что у Ferrari помялся капот, а также отвалились два колеса.

В апреле в Москве сын известного бизнесмена, вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна — 28-летний Эдгар — за рулем Lamborghini сбил девушку на электросамокате, которая пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора. 19-летнюю москвичку госпитализировали с переломами, ушибами и ссадинами.

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Константин Лысяков
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