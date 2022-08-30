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Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников на ЗАЭС

Минобороны России сообщило об атаке украинских беспилотников на Запорожскую АЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли атаку на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом во вторник, 30 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

«29 августа по территории атомной электростанции украинские войска применили четыре ударных беспилотника. Все дроны перехвачены российскими средствами», — заявили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу здания специального корпуса № 1. В здании хранится ядерное топливо производства США, а также твердые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв в результате инцидента нет.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины совершили новую атаку на ЗАЭС. По заявления представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, ВСУ использовали для атаки беспилотник.

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Никита Абрамов
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