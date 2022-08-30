Российские телеканалы купили у ФИФА права на показ чемпионата мира-2022

ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ» потратят на права показа ЧМ в Катаре 39 миллионов долларов

Российские телеканалы купили у Международной федерации футбола (ФИФА) права на показ чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки.

Уточняется, что ЧМ в России покажут ВГТРК, «Первый» и «Матч ТВ». На трансляции каналы совокупно потратят 39 миллионов долларов. Они уже выплатили 75 процентов стоимости контракта. Агентом при оформлении сделки выступила компания «Телеспорт», которая получила миллион долларов вознаграждения.

2 августа стало известно, что Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в адрес ФИФА. Жалобы направили «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и «Рубин». Они требуют отменить возможность для легионеров приостанавливать контракты, что стало доступно после того, как ФИФА ввела санкции в отношении российского футбола.

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом клубы РПЛ лишились еврокубков, а отечественная сборная пропустит ЧМ в Катаре.