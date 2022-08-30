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Рассекречен новый iPhone SE

Издание 9to5mac: следующий iPhone SE получит дизайн выпущенного в 2018 году iPhone Xr

Фото: Stephen Lam / Reuters

Инсайдер Джон Проссер рассекретил информацию о смартфоне SE следующего поколения. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты тематического медиа сослались на Джонна Проссера, раскрывшего в рамках подкаста Geared Up информацию о новом дешевом смартфоне Apple. По словам автора, следующий девайс серии получит дизайн от iPhone Xr — полноразмерный экран с «монобровью». Также аппарат лишится кнопки Home с дактилоскопическим сенсором Touch ID. Сроки выхода гаджета не раскрываются.

Таким образом, Apple откажется от дизайна iPhone 8, который использовался в двух поколениях SE — для смартфонов, выпущенных в 2020 и 2022 годах. Эти устройства имеют 4,7-дюймовый IPS-экран, кнопку Home, одинарную камеру, актуальные на момент выхода процессоры. Представленный в 2018 году iPhone Xr получил 6,1-дюймовый IPS-экран.

Apple выпустила новый iPhone SE на презентации 8 марта. Аппарат вышел с процессором А15, поддержкой работы в сетях 5G, одинарной камерой разрешением 12 мегапикселей. Стоимость устройства начинается с 429 долларов.

В конце августа журналисты выяснили, что представленный в 2020 году iPhone SE рекордно подешевел на российском рынке. Если на старте продаж аппарат был доступен за 40 тысяч рублей, то в конце лета девайс можно купить за 25 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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