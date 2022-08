Раскрыты подробности продажи старых коллекций ушедших из России брендов

Shopper's: в России для перепродажи старых коллекций ушедших брендов с вещей срезают бирки

Российские импортеры стоков раскрыли подробности продаж старых коллекций одежды и обуви ушедших из страны брендов. Соответствующий материал появился на сайт издания Shopper's.

Директор онлайн-магазина оптовых продаж All Stock of the world Павел Свиридов рассказал, что одежду из старых коллекций, которую не успели продать в Европе, производители либо утилизируют, либо отдают в собственные аутлеты, либо сбывают перекупщикам. В последнем случае остатки вещей доставляются в Россию, Азию и Африку для перепродажи.

Однако, по словам эксперта, марки H&M и Cos, которые также пользуются услугами перекупщиков, разрешают перепродавать свои товары только при условии, что с них будут срезаны этикетки и бирки.

Источник из другой компании-перекупа, который пожелал остаться анонимным, пожаловался, что из-за упомянутых правил он столкнулся с проблемами на таможне еще в апреле. Перевозчика несколько раз остановили на европейской границе из-за того, что в его машине оказалась одежда марок H&M, Cos и компании Inditex, которой принадлежат Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие.

«В результате пришлось убрать упоминания, что мы продаем их европейские стоки», — пояснил собеседник издания и отметил, что за дополнительную плату пришлось договариваться с фабриками, чтобы они срезали ярлыки со всей одежды.

В июне представители крупного итальянского концерна (название не указывается) нашли необычный способ ввоза в Россию товаров люксовых брендов, приостановивших свою деятельность на территории страны. Иностранцы предложили поставлять одежду «по частям», то есть декларировать пуговицы, пояса и другие детали товара по отдельности, предварительно отрезав их от одежды. Согласно задумке, после прохождения таможенного контроля данные элементы будут пришиваться обратно.