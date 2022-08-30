Российский производитель бронеавтомобилей увеличил объемы производства

Компания «Ремдизель» увеличила объемы производства после начала выпуска «Ахмата»

Компания «Ремдизель» почти в пять раз увеличила объемы производства машин после начала выпуска бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат». Об этом ТАСС на полях прошедшего форума «Армия-2022» сообщил главный конструктор российского предприятия Игорь Зарахович.

«В количествах не могу сказать, но уже поставлены машины. Поставлены в войска. (…) Для нас это очень большие цифры, почти в пять раз мы увеличили свой объем производства. Это цифры значительные», — сказал он, отвечая на вопрос о размерах поставок бронеавтомобилей.

Зарахович отметил, что для бронеавтомобиля «Ахмат» специально выбрали рамную конструкцию. «Если мы используем серийную раму, тогда, соответственно, завод, который производит защищенную машину, не должен собирать раму. Он не отвлекает на это свои ресурсы», — уточнил главный конструктор. По его словам, предприятие собирает З-СТС «Ахмат» «раз в десять быстрее» защищенных автомобилей «Тайфун» с несущим кузовом.

Ранее в августе «Ахмат» представили на форуме «Армия-2022». Автомобиль на серийном шасси получил надстройку, аналогичную по классу защиты «Тайфуну». Машину разработали за 25 дней.

В июле источник РИА Новости сообщил, что бронеавтомобиль «Ахмат» разработали с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции на Украине.