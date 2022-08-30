Минобороны сообщило об обстрелах ВСУ ЗАЭС и радиационном фоне на станции
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) подверглась новому обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. По его словам, еще девять ударов были нанесены по промзоне и три — по Каменско-Днепровскому району. Он также отметил, что днем ранее в регионе были зафиксированы 73 прилета со стороны позиций украинских военных.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня, артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе. В частности, 11 августа ВСУ нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом со станцией возник пожар.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что выполнять ультиматум Зеленского по выводу Вооруженных сил России с территории ЗАЭС никто не будет, поскольку это означает «вернуть контроль украинской стороне над АЭС, чтобы они смогли продолжить свои эксперименты по созданию грязной бомбы».
Он сообщил, что артиллерия ВСУ выпустила по территории атомной станции два снаряда — они разорвались в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. Обстрел велся из поселка Марганец. При этом, как заявил Конашенков, радиационный фон на станции остается в норме.
«Ответным огнем российских Вооруженных Сил огневые средства противника были подавлены», — подытожил представитель оборонного ведомства.
Ранее в Кремле рассказали о действиях России в ответ на обстрелы ВСУ ЗАЭС. Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что из-за обстрелов этого объекта создается угроза жизни и здоровью местного населения, а также жителям других территорий.