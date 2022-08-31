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Рябков рассказал о консультациях России и США по ядерному договору

Замглавы МИД России Рябков заявил о возможной встрече с коллегами из США по ДСНВ
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия и США консультируются относительно очередной встречи в рамках комиссии по контролю над вооружениями и принятия нового документа на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, цитату приводит ТАСС.

«В последнее время тема неоднократно обсуждалась по рабочим каналам. Мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведения очередного заседания двухсторонней консультативной комиссии в рамках этого договора», — рассказал дипломат.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва готова обсуждать возможность восстановления ядерного договора только в том случае, если переговоры с коллегами из США будут проходить без одолжений. Согласно высказыванию официального представителя Кремля, российские дипломаты уже ведут работу на этом направлении. Песков отметил, что со стороны США также есть сигналы о возобновлении переговоров.

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Виктория Кондратьева
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