ВСУ обвинили в обстрелах недалеко от ЗАЭС
В администрации Энергодара обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обстрелах неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.
В городской администрации заявили, что ВСУ продолжают обстреливать береговую линию Энергодара. Там отметили, что за день были зафиксированы 23 удара в непосредственной близости от ЗАЭС. По предварительным данным, украинскими войсками используются 155-миллиметровые американские гаубицы М777.
Ранее власти Энергодара сообщали, что в городе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракт на Запорожской АЭС. Предполагается, что они планировали совершить его во время визита на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.