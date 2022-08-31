Названы самые популярные для покупки жилья в Москве этажи

ЦИАН: наибольшей популярностью у москвичей пользуются квартиры на 6-9 этажах

Чаще всего покупатели вторичного жилья в Москве стремятся приобрести квартиры, которые находятся с 6 по 9 этажи. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Эксперты проанализировали популярность этажей по спросу на объявления о продаже квартир с 2017 по август 2022 года. На жилье на шестом-девятом этажах пришлось 22 процента спроса. Одним из самых востребованных сегментов также назвали 10-17 этажи с показателем в 18 процентов.

Топ-3 списка замкнули четвертые-пятые этажи, на которые пришлось 16 процентов спроса. Ниже расположились квартиры на втором этаже, которыми интересовались 12 процентов пользователей сервиса. 10 процентов спроса пришлось на третий этаж. Меньше всего покупателей интересует жилье на этажах выше 26-го.

Ранее в ЦИАН выяснили, что самым популярным типом домов у покупателей жилья на вторичном рынке Москвы оказались «брежневки» — панельные и блочные дома высотой от 9 до 25 этажей 1960-1980-х годов постройки. На квартиры в них в последние пять лет пришлась почти треть потенциального спроса.