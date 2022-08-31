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Ласицкене оценила вероятность лишения Валиевой золота Олимпиады-2022

Легкоатлетка Мария Ласицкене выразила опасение, что Камилу Валиеву лишат золота ОИ-2022

Фото: Oliver Weiken / globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене оценила вероятность того, что российских фигуристов, в том числе Камилу Валиеву, лишат командного золота Игр в Пекине из-за допингового скандала. Слова Ласицкене приводит ТАСС.

«Такое возможно, и это может стать для всей команды большим ударом. Но это будет очередным напоминанием того, что каждый спортсмен несет ответственность не только за себя, но и за свое окружение, своих товарищей по команде», — выразила опасение спортсменка. Она подчеркнула, что самое главное, чтобы из этой истории были сделаны выводы.

Ранее, 10 августа, представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) высказались о ходе расследования дела Валиевой. Они заявили, что в этом разбирательстве уже достигнут прогресс.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Олимпиады-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России завоевала золото.

Ксения Курашкина
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