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Рябков заявил об отказе России встречаться с США в Женеве

Замглавы МИД Рябков заявил, что Москву не устраивает Женева как площадка переговоров с США

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россию больше не устраивает Женева в качестве площадки для двусторонних переговоров с США, ей будут искать альтернативу. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, цитату приводит РИА Новости.

«С учетом полного слияния подхода [швейцарского] Берна с подходом Евросоюза по проблематике оценок специальной военной операции роль Женевы как международной столицы, как площадки для проведения в том числе двусторонних контактов с США резко упала», — рассказал Рябков.

Ранее он сообщил, что Москва и Вашингтон уже проводят консультации относительно очередной встречи. Она будет посвящена договору по контролю над вооружениями и принятию нового документа на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

Виктория Кондратьева
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