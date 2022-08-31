Россия показала в Совбезе ООН доказательства атак ВСУ на Запорожскую АЭС

Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства атаки украинских беспилотников на ЗАЭС

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с доказательствами обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) 29 августа Запорожской АЭС. Об этом российское представительство при организации сообщило в Twitter.

Поясняется, что свидетельства были собраны Министерством обороны России. Среди прочего дипломаты обратили внимание на атаку, совершенную украинскими военными на спецблок АЭС при помощи беспилотников-камикадзе.

Ранее ООН отказалась делать выводы о том, кто виноват в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), но призвала к их прекращению. При этом организация пообещала оказать миссии МАГАТЭ, направляющейся на ЗАЭС, помощь с безопасностью и логистикой.

29 августа сообщалось, что американские военные допускают, что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской атомной электростанции. По словам представителя военного командования США, украинским военным известно о возможных последствиях боевых действий в районе АЭС, они стараются минимизировать риски.