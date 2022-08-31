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В МИД рассказали об ответе на решение ЕС по визам для россиян

Замглавы МИД Грушко: РФ может принять ассиметричные меры в ответ на решение ЕС по визам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Москва может принять как симметричные, так и асимметричные меры в ответ на решение Европейского союза (ЕС) по визам для россиян. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

Дипломат пообещал, что нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме будет иметь последствия. Он подчеркнул, что российская сторона самостоятельно решит, какими будут ответные меры. «Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу — это их выбор», — заключил Грушко.

Замглавы внешнеполитического ведомства назвал визовые ограничения дикостью и позором для «просвещенной Европы». «Интересно, железную дорогу Санкт-ПетербургХельсинки финны разберут на металлолом?», — сыронизировал он.

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Дипломат напомнил, что западные страны «выпрыгивали из штанов», чтобы включить в Хельсинский заключительный акт пункт о свободе передвижения. «"Авторитарный СССР" дал на это согласие. Как и на свободу информации. Теперь ЕС занят сооружением заборов», — резюмировал он.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что ЕС приостановит соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. Отмена упрощенного режима будет означать изменение процедуры подачи документов на визы. Подающим заявления на визу стран-членов ЕС россиянам придется собирать больше документов, срок выдачи визы увеличится.

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Виктория Кондратьева
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