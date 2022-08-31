Попытка наступления ВСУ в сторону Херсона попала на видео

В сети появились кадры наступления ВСУ в сторону Херсона с танками Т-72М1

Новая попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону Херсона попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На записи видно, как солдаты с синими повязками и касками заняли положение в поле — они сидят в траве, пригибаясь от выстрелов артиллерии. Также показано, как впереди на возвышенность поднимаются польские танки Т-72М1. Потом выезжают боевые машины пехоты (БМП) YPR-765, выдвигается пехота. В сообщении канала говорится, что бойцы ВСУ «ползают по полям под огнем российской артиллерии».

Ранее военные корреспонденты сообщили, что по меньшей мере три батальона ВСУ с бронетехникой пытаются прорваться в Херсон. На южном направлении все еще продолжаются интенсивные бои. При этом военные Украины не смогли это сделать, так как встретились с «плотным огнем» артиллерии российских ВДВ и пехоты. В настоящий момент там «продолжается перемалывание техники и живой силы ВСУ».

В Минобороны России подтвердили новую попытку со стороны Киева пройти на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. В оборонном ведомстве заявили, что операция ВСУ «с треском провалилась». Указание дал президент Украины Владимир Зеленский.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.