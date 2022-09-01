В ООН поприветствовали обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ Россией

В ООН довольны, что Россия сделала все для обеспечения безопасности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Организация объединенных наций (ООН) приветствовала меры, которые приняла Россия для обеспечения безопасности инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшим с миссией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарри, передает ТАСС.

«Мы рады, что Россия сделала все, чтобы обеспечить безопасность инспекторов МАГАТЭ», — сказал он.

Дюжарри также заявил, что команда ООН продолжит поддерживать миссию МАГАТЭ до ее полного завершения и подчеркнул, что представители организации находятся на ЗАЭС исключительно для поддержания мер безопасности.

Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар 1 сентября. Гендиректор Рафаэль Гросси заявил, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Позднее Гросси сообщил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС.

По данным Минобороны России, 1 сентября украинская армия обстреляла места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка и ЗАЭС.