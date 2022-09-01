В ООН поприветствовали обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ Россией
Организация объединенных наций (ООН) приветствовала меры, которые приняла Россия для обеспечения безопасности инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшим с миссией на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарри, передает ТАСС.
«Мы рады, что Россия сделала все, чтобы обеспечить безопасность инспекторов МАГАТЭ», — сказал он.
Дюжарри также заявил, что команда ООН продолжит поддерживать миссию МАГАТЭ до ее полного завершения и подчеркнул, что представители организации находятся на ЗАЭС исключительно для поддержания мер безопасности.
Миссия МАГАТЭ отправилась в сторону ЗАЭС в контролируемом Россией городе Энергодар 1 сентября. Гендиректор Рафаэль Гросси заявил, что агентство знает о «повышенной военной активности в этом районе», но все равно выполнит свой план, согласно которому миссия должна предотвратить возможную ядерную аварию. Позднее Гросси сообщил, что организация сохранит постоянное присутствие на ЗАЭС.
По данным Минобороны России, 1 сентября украинская армия обстреляла места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка и ЗАЭС.