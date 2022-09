Уфимский врач-офтальмолог записал блюзовый альбом

Врач-офтальмолог из Уфы Салават Шамсутдинов записал и выпустил музыкальный альбом

Врач-офтальмолог из Уфы Салават Шамсутдинов записал и выпустил дебютный музыкальный альбом в блюзовом жанре. Об этом в четверг, 1 сентября, пишет «Башинформ».

Пластинка Шамсутдинова получила название Back in Business. Прослушать ее можно на странице уфимца во «ВКонтакте». В альбом вошли семь композиций, в том числе кавер на песню Back in the USSR британской рок-группы The Beatles. Остальные шесть треков, написанные Шамсутдиновым, также исполнены на английском языке.

Отмечается, что хирургическая специализация Шамсутдинова — патология переднего отрезка глаза и патология сетчатки. Супруга офтальмолога Алиса рассказала журналистам, что ее муж реализует себя с разных сторон: «Каждый день — операции, пациенты с тяжелыми патологиями глаза. А вечером музыка. Медицина и искусство всегда соседствуют. Не люблю слово отдушина. Будто работа — какая-то каторга. Это реализация разных сторон себя».

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья Андрей Гусев вырастил самую большую в стране тыкву — ее вес составил 900 килограммов.