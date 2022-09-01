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Стало известно условие для проведения боя Чимаева с чемпионом UFC

Хамзат Чимаев получит бой за титул чемпиона UFC с Эдвардсом, если победит Нейта Диаса
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Mathias Bergeld / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стало известно условие для проведения титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между британцем Леоном Эдвардсом и шведом Хамзатом Чимаевым. Об этом тренер Эдвардса Дэйв Лавелл рассказал MMA Junkie.

«Если Чимаев разгромит [американца] Нейта Диаса и отправит его на пенсию, то он будет в списке претендентов на бой», — заявил Лавелл.

Специалист добавил, что Эдвардс также может провести поединок с американцем Колби Ковингтоном, но тому «придется ждать своей очереди».

24 августа глава UFC Дэйна Уайт рассказал о готовности Эдвардса подраться с Чимаевым. Уайт назвал Эдвардса настоящим чемпионом, готовым вступить в поединок с любым бойцом.

Эдвардс — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. 28-летний Чимаев выиграл все 11 боев в карьере. Их поединок с Диасом возглавит турнир UFC 279, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 сентября.

Ксения Курашкина
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