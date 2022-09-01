В Запорожской области понадеялись на раскрытие правды о «грязной бомбе» на ЗАЭС
В Запорожской области понадеялись, что благодаря миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) мир узнает правду об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.
Он предположил, что Киев пытается не допустить визит миссии МАГАТЭ в Энергодар, так как боится, что весь мир узнает об обстрелах ЗАЭС украинскими военными и реальном состоянии станции. По его словам, ЗАЭС годами эксплуатировалась с нарушением регламентов.
Рогов, в частности, отметил, что на объекте накопилось много «непонятных делящихся веществ, которых там не должно быть в результате производственного цикла». «Весь мир узнает, были или нет эксперименты по производству "грязной бомбы", которая должна была быть использована против России и освобожденной территории народных республик Донбасса», — добавил представитель администрации.
Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил о новой потенциальной угрозе для ЗАЭС. По его словам, из-за неподходящих условий работы для сотрудников станции там может произойти чрезвычайная ситуация.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.