В Запорожской области понадеялись на раскрытие правды о «грязной бомбе» на ЗАЭС

В запорожской администрации понадеялись на раскрытие МАГАТЭ правды об обстрелах ЗАЭС

В Запорожской области понадеялись, что благодаря миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) мир узнает правду об обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он предположил, что Киев пытается не допустить визит миссии МАГАТЭ в Энергодар, так как боится, что весь мир узнает об обстрелах ЗАЭС украинскими военными и реальном состоянии станции. По его словам, ЗАЭС годами эксплуатировалась с нарушением регламентов.

Рогов, в частности, отметил, что на объекте накопилось много «непонятных делящихся веществ, которых там не должно быть в результате производственного цикла». «Весь мир узнает, были или нет эксперименты по производству "грязной бомбы", которая должна была быть использована против России и освобожденной территории народных республик Донбасса», — добавил представитель администрации.

Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил о новой потенциальной угрозе для ЗАЭС. По его словам, из-за неподходящих условий работы для сотрудников станции там может произойти чрезвычайная ситуация.