Найден бессмертный вид медуз

PNAS: обнаружен бессмертный вид медуз Turritopsis dohrnii

Испанские ученые из Университета Овьедо нашли «бессмертный» вид медуз, которые способны возвращаться в новорожденное состояние и снова становиться взрослыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Обнаруженный еще 15 лет назад вид получил название Turritopsis dohrnii (T. dohrnii), и, в отличие от других видов, теряющих свою способность к омоложению по достижению половой зрелости, этот представитель может продолжать данный цикл бесконечно. Такой эффект достигается за счет уникальных генов, которых у этой медузы в два раза больше, чем у других видов. Именно они позволяют морскому животному копировать и восстанавливать ДНК.

Эту способность T. dohrnii активирует для защиты от хищников, что позволяет ей превратиться в полип (одну из стадий жизненного цикла) и закрепиться на морском дне, а когда угроза исчезнет, то существо снова трансформируется в медузу. Turritopsis dohrnii — единственная медуза, способная сохранить до 100 процентов своего потенциала омоложения на пострепродуктивных стадиях.

