В Энергодаре решили показать МАГАТЭ разрушенную обстрелами инфраструктуру

Глава Запорожской области Балицкий: МАГАТЭ покажут разбитые обстрелами ВСУ детсады

Власти Запорожской области покажут миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не только Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но и разрушенную после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) социальную инфраструктуру Энергодара. Об этом решении глава администрации региона Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала.

Балицкий отметил, что местные власти не намерены отпускать делегацию МАГАТЭ, пока ее представители не увидят последствия ударов украинских военных по городским объектам.

«Мы им (миссии МАГАТЭ — прим. «Ленты.ру») все покажем, мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили… Микрорайон, в котором вообще в принципе не было военных, ни одного человека», — пояснил Балицкий.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Отмечалось, что после ее приезда ситуация на электростанции была спокойная, звуков обстрелов зафиксировано не было.