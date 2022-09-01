В Энергодаре решили показать МАГАТЭ разрушенную обстрелами инфраструктуру
Власти Запорожской области покажут миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) не только Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), но и разрушенную после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) социальную инфраструктуру Энергодара. Об этом решении глава администрации региона Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала.
Балицкий отметил, что местные власти не намерены отпускать делегацию МАГАТЭ, пока ее представители не увидят последствия ударов украинских военных по городским объектам.
«Мы им (миссии МАГАТЭ — прим. «Ленты.ру») все покажем, мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили… Микрорайон, в котором вообще в принципе не было военных, ни одного человека», — пояснил Балицкий.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Отмечалось, что после ее приезда ситуация на электростанции была спокойная, звуков обстрелов зафиксировано не было.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.