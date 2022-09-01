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Лукашенко назвал причину пиара провокации в Буче

Президент Белоруссии Лукашенко: Украина пиарила провокацию в Буче для аналогии с Хатынью

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина распиарила провокацию в Буче, чтобы провести аналогию с Хатынью. Его слова передает РИА Новости.

«Вот если бы они, украинские националисты, не жгли белорусов в годы войны в Хатыни, они бы провели параллель», — считает Лукашенко.

Он отметил, что спецслужбы Белоруссии «отследили этот фейк». Президент республики напомнил об обнародовании номеров автомобилей, кто в них был и «создавал картинку», которая была сделана искусственно.

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Кристина Есикова
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