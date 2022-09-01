Минобороны рассказало о блокировании ВСУ проезда миссии МАГАТЭ к ЗАЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) препятствовали проезду миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Проезд членов миссии блокировался с восьми утра 1 сентября.
Кроме того, по его словам, ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами.
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», — уточнил Конашенков.
Ранее сообщалось, что машины миссии задержались примерно на три часа на подконтрольной Украине территории. Несмотря на все сложности, делегация намерена достичь ЗАЭС.