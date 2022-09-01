Минобороны России заявило о сложной обстановке в районе ЗАЭС
Обстановка у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается сложной, однако Россия готова принять миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в распространенном Минобороны сообщении. Его текст есть в распоряжении «Ленты.ру».
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.
По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.
25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.
Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.
30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.
Несмотря на сложность ситуации, российские войска контролируют ее. Также Россия сообщила о готовности обеспечить безопасность миссии.
О сложностях обстановки вблизи ЗАЭС Минобороны рассказывало ранее — по сообщению оборонного ведомства, утром первого сентября две диверсионные группы ВСУ численностью до 60 человек попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в трех километрах на северо-восток от Запорожской АЭС. С привлечением вертолетов армейской авиации ведется уничтожение диверсантов.
Ранее сообщалось, что миссия уже прошла пункт пропуска Васильевка в Запорожской области на подконтрольной России территории. К 12:00 четверга 1 сентября ожидается ее прибытие в Энергодар.