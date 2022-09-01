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Мосбиржа назвала срок возобновления вечерних торгов акциями

Московская биржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке с 12 сентября

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московская биржа возобновит вечерние торги на фондовом рынке с 12 сентября 2022 года. Кроме того, будут восстановлены утренние торги на срочном и валютном рынках. Такой срок торговая площадка назвала в сообщении на своем сайте.

Биржа увеличит время торгов на валютном рынке до 12 часов, на рынках акций и облигаций — до 14 часов, на срочном рынке — до 15 часов. С 9:50 до 18:50 по московскому времени будет проводиться основная торговая сессия, с 19:00 до 23:50 — вечерняя.

На рынке акций на вечерней сессии станут доступны 46 ценных бумаг. Речь идет в том числе об акциях из Индекса МосБиржи, а также о сделках РПС (режим переговорных сделок) и РПС с ЦК (ситуация, при которой сделки заключаются на основании адресных заявок, поданных участниками торгов в ходе торгов текущего торгового дня). Позднее могут открыться торги паями биржевых фондов.

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Ранее Мосбиржа начала приостанавливать торги валютами «недружественных» стран. С 14 июня площадка приостановила торги швейцарским франком. С 8 августа больше нельзя будет торговать японской иеной.

Одновременно с этим Центробанк рассматривает сценарий, при котором биржевые торги вовсе прекратятся. Это может случиться, если под санкции попадут Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При таком варианте все средства клиентов в НКЦ будут заморожены. По оценкам, у центра около 50 миллиардов долларов клиентских средств, все они хранятся в иностранных банках.

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Мария Грушко
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