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В Запорожской области сообщили о десанте ВСУ в двух километрах от ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов сообщил о десанте ВСУ в двух километрах от ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали высаживать свой десант неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через полчаса после открытия массированного артиллерийского огня по Энергодару. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в эфире программы «Соловьев LIVE».

По его словам, украинские десантники высадились в 2-2,5 километрах от ЗАЭС и оперативно выдвинулись в сторону объекта. «Явно их основная цель была захватить атомную станцию», — предположил он.

Рогов также добавил, что в ответ на попытку прорыва украинских военных по ним был открыт огонь. «Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним», — уточнил представитель администрации.

Ранее о высадке военнослужащих ВСУ в районе Энергодара сообщал глава городской администрации Александр Волга. Он отметил, что украинских десантников удалось заблокировать возле дачного поселка.

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

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Алевтина Запольская
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