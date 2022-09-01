В Запорожской области сообщили о десанте ВСУ в двух километрах от ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов сообщил о десанте ВСУ в двух километрах от ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали высаживать свой десант неподалеку от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через полчаса после открытия массированного артиллерийского огня по Энергодару. Об этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в эфире программы «Соловьев LIVE».

По его словам, украинские десантники высадились в 2-2,5 километрах от ЗАЭС и оперативно выдвинулись в сторону объекта. «Явно их основная цель была захватить атомную станцию», — предположил он.

Рогов также добавил, что в ответ на попытку прорыва украинских военных по ним был открыт огонь. «Их накрывают огнем, они зафиксированы на том плацдарме, где они есть, никуда сунуться не могут… Плюс работает даже авиация, вертолеты отрабатывают по ним», — уточнил представитель администрации.

Ранее о высадке военнослужащих ВСУ в районе Энергодара сообщал глава городской администрации Александр Волга. Он отметил, что украинских десантников удалось заблокировать возле дачного поселка.