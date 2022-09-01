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Названо неожиданное положительное свойство вакцинации против гриппа

Кардиолог Савина: у людей с болезнями сердца прививка снижает риск смерти от гриппа

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

У людей с болезнями сердца и сосудов прививка против гриппа снижает риск тяжелых осложнений и смерти, сообщила врач-терапевт, кардиолог Полина Савина. В беседе с «Российской газете» она назвала это и другие неожиданные положительные свойства вакцинации против гриппа.

Медик рассказала, что согласно результатам масштабного исследования с участием почти 250 тысяч добровольцев, вакцинированные против гриппа пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 18 процентов реже умирали от гриппа и его последствий, чем те, кто решил воздержаться от прививки.

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Также, по словам Савиной, ученые Американской ассоциации кардиологов установили, что вакцинированные на 13 процентов реже сталкивались с осложнениями со стороны сердечно-сосудистой системы, которые нередко возникают после гриппа.

Савина подчеркнула, что прививка против гриппа особенно важна для детей и людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой системы. «Грипп — тяжелое респираторное заболевание, он не только поражает верхние дыхательные пути, бронхи и легкие, но также может привести к многочисленным осложнениям», — объяснила она.

Ранее вирусолог Александр Бутенко рассказал о психологическом преимуществе назальной вакцины против коронавируса. Специалист сказал, что оно заключается в том, что это не инъекционное введение, а некоторые побаиваются уколов.

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Наталья Обрядина
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