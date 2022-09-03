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В США снова перенесли непилотируемый полет к Луне

НАСА вновь перенесло запуск ракеты SLS к Луне из-за неисправности при заправке топлива

Фото: Marc Rasmus / Globallookpress.com

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) снова перенесли запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне из-за неисправности. Об этом сообщили в компании, передает ТАСС.

«Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки (...) не решили проблему», — говорится в сообщении НАСА.

В компании добавили, что в настоящее время сотрудники компании собирают дополнительные данные о том, почему не удалось произвести непилотируемый полет к Луне.

В марте генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что первый запуск сверхтяжелой ракеты SLS и космического корабля Orion обойдется в 4,1 миллиарда долларов. В феврале в компании заявили, что первый запуск SLS с кораблем Orion перенесут с марта на май, впоследствии он был отложен до августа.

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Анастасия Шейкина
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