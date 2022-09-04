В Чехии увеличивается недовольство ростом цен

Житель Чехии рассказал, что граждане страны недовольны ростом цен на все категории товаров

Среди граждан Чехии становится все больше недовольных ростом цен на все категории товаров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал житель страны, пожелавший не называть своего имени. По его мнению, в ближайшее время в республике будет проходить все больше протестных акций.

Митинг, прошедший в субботу, 3 сентября в Праге — это только начало, считает собеседник «Ленты.ру».

«Митинг прошел только в Праге на центральной Вацлавской площади. По данным полиции, присутствовало около 50 тысяч человек. Организаторы заявили, что больше 70 тысяч. Многие считают, что это только начало мирного выражения недовольства простых людей», — сказал он.

Насколько я знаю, это не спонтанная демонстрация. Ее начали готовить где-то с апреля. Тогда еще цены не росли. Я покупаю продукты и все остальное в обычных магазинах. Да, все дорожает, но не критично. В магазинах ассортимент не изменился и народу, по-прежнему, много. Причина протеста в другом житель Чехии

По мнению жителя Чехии, граждане страны ощущают несправедливость из-за влияния на них ограничений, введенных Евросоюзом (ЕС) после начала специальной военной операции России на Украине.

«Вооруженный конфликт на Востоке, полмиллиона украинцев в стране, инфляция, энергетические проблемы в ЕС. Почему простые чехи должны за это платить? Чехи часто припоминают позицию пана [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, когда он сказал на пресс-конференции в Брюсселе: "мои избиратели не в Брюсселе, мои избиратели в Венгрии"», — объяснил он.

Недавно по делам я был в Венгрии. Мне нужно было заправить бензином мой автомобиль. Заправил. Пошел платить. С удивлением узнал: для венгров цена бензина 480 форинтов, для всех машин с иностранными номерами коммерческая цена: 680 форинтов. Европа не вся едина житель Чехии

3 сентября в Праге прошел многотысячный антиправительственный митинг. Ее организовали несогласные с политикой страны граждане. Они призвали власти занять нейтральную позицию по конфликту на Украине. Также звучали требования отставки правительства и снижения стоимости энергоресурсов.

Премьер-министр страны Петр Фиала в свою очередь заявил, что акцию протеста организовали пророссийские силы, выступающие против интересов Чехии.