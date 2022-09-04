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Американская баскетболистка откажется выступать в России из-за ареста Грайнер

Баскетболистка из США Томпсон откажется выступать за российский клуб из-за ареста Грайнер

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Американская баскетболистка Юник Томпсон, достигшая соглашения о переходе с оренбургским клубом «Надежда», откажется выступать в России. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой источник в команде.

«Томпсон действительно имеет соглашение с "Надеждой", но с большой долей вероятности не приедет играть в Россию. В клубе на нее не особо рассчитывают», — заявил источник. Он добавил, что это напрямую связано с арестом баскетболистки из США Бриттни Грайнер.

Ранее спортивный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» Иван Савин заявил, что иностранные игроки испытывают страх перед приездом в Россию. Он рассказал, что в ходе переговоров с легионерами часто всплывает пример Грайнер.

4 августа Химкинский суд признал двукратную олимпийскую чемпионку Грайнер виновной в контрабанде наркотиков без цели сбыта. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля. В багаже спортсменки, выступавшей за УГМК из Екатеринбурга, обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.

Дарья Коршунова
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