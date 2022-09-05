В России оценили решение ЕС по визам фразой «полностью себя не высекли»

Депутат Новиков: ЕС пока полностью себя не высек и оставил гражданам РФ и ЕС шанс общаться

Европейский союз пока оставил возможность россиянам и европейцам взаимодействовать друг с другом. При этом нужно помнить, что на такие решения обычно следует зеркальный ответ, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Пока Европейский союз себя полностью не высек и оставляет возможность для того, чтобы граждане европейских государств и граждане России могли все-таки общаться. Хоть и с некоторыми затруднениями, которые влечет за собой отказ от упрощенного получения права въезда», — высказался он.

Изначально, когда в Прибалтике стала обсуждаться необходимость запретить для россиян въезд в Европу, было понятно, что ЕС целиком не пойдет по пути, отметил он.

По словам Новикова, заявление постпреда России при ЕС Владимира Чижова о том, что ответные решения будут должным образом сформулированы и объявлены в надлежащий момент, означает, что министерство иностранных дел сейчас ведет соответствующую работу и выйдет с какими-то инициативами на уровень правительства и уровень президента.

«Конечно, когда недружественные шаги в отношении России предпринимаются, каждый дипломат помнит о принципе зеркальности — он должен под этот принцип подстраиваться и помнить о необходимости принятия ответных мер», — подчеркнул депутат.

31 августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел ЕС решили полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение нелепым. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов счел его компромиссной развязкой и заявил, что за этим неизбежно последуют ответные меры.

