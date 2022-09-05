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Минобороны раскрыло потери 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении 20 солдат 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: Минобороны России

В районе населенного пункта Краснополье Донецкой народной республики (ДНР) огневыми ударами по боевым позициям 81-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими войсками было уничтожено до 20 и ранено свыше 50 солдат. Потери журналистам раскрыло Министерство обороны России.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что при попытке закрепиться на Николаевско-Криворожском направлении ВСУ потеряли убитыми свыше 220 бойцов. Помимо этого, российские войска уничтожили десятки единиц украинской военной техники.

31 августа Министерство обороны заявляло, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли убитыми свыше 1,7 тысячи бойцов.

В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создать иллюзию способности Украины противостоять России.

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Сергей Истомин
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