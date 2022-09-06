Похудевший на 20 килограммов Емельяненко дал совет по правильному питанию

Боец MMA Александр Емельяненко рассказал, как сбросил вес за время сборов в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко у себя на странице во «ВКонтакте» рассказал, как сбросил вес за время сборов в Екатеринбурге.

«Пресс — это прежде всего диета. Следите за тем, что вы употребляете: завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, ужин отдай врагу. Утром — углеводы, в обед — сбалансированное питание, вечером старайтесь меньше кушать, чтобы на ночь у вас не было изжоги», — дал совет по правильному питанию спортсмен. Он добавил, что во время сборов похудел на 20 килограммов — со 135 до 111 килограммов.

В конце мая стало известно о проблемах со здоровьем Емельяненко. Тогда он дал интервью Sport24, во время которого было заметно, что у него проблемы с передвижением и речью. Он был госпитализирован в реабилитационный центр в Екатеринбурге.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков: одержал 28 побед и потерпел девять поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей. 24 сентября он проведет бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика.