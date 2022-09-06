Малахов удивил продавщицу в сельском магазине

Ведущий Малахов купил мыло в магазине села Холуй Ивановской области и удивил продавщицу

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов зашел в магазин в селе Холуй Ивановской области и поговорил с его сотрудницей. Видео с шоуменом опубликовала у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) светская львица Виктория Шелягова.

Малахов, в кепке и очках, покупал в хозяйственном магазине мыло. Как только он заговорил с продавщицей, она узнала его и удивилась. «Андрей, здравствуйте! Бабушка-то у меня не поверит, ведь ваша поклонница. 89 лет, не пропускает ни одной передачи», — обратилась к нему сотрудница магазина. Шоумен в ответ поблагодарил ее, а также поздоровался с другими посетителями.

Как сообщает местная газета «Светлый путь», Малахов, помимо села Холуй, посетил в Ивановской области деревню Реброво. По информации издания, ведущий приехал в регион для съемок передачи.

Помимо того, в регионе Малахов вместе с Шеляговой посетил Шуйский филиал Ивановского государственного университета в городе Шуя. В вузе сообщили, что светская львица стала студенткой их образовательного учреждения.

В конце августа съемки нового ток-шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» перенесли. Премьера передачи запланирована на вторую половину сентября. О новой программе с участием Малахова «Россия 1» объявила в феврале. Уточнялось, что в проекте, как и в других шоу с ведущим, будут обсуждаться истории героев. Ожидается, что тематика программы будет более серьезной, чем в других передачах с Малаховым.