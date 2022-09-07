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Спорт

Российский фигурист прокомментировал запрет на выступление за Швейцарию

Фигурист Егор Мурашов заявил о проблемах с документами для выступлений за Швейцарию

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Егор Мурашов прокомментировал запрет на выступление за Швейцарию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что причиной могли стать проблемы с документами, однако официальной информации ему не поступало. «Сейчас такое время, что я сам ничего не могу с этим сделать. Надо просто ждать и смотреть, что будет дальше. Скорее всего, на этом моя история в Европе и заканчивается», — посчитал он.

Ранее 7 сентября сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) запретил Мурашову выступать за Швейцарию. Отмечалось, что причиной могло стать несоблюдение правила конституции ISU, согласно которому фигурист может сменить флаг только в случае получения гражданства принимающей страны или как минимум годичного проживания на ее территории.

22-летний Мурашов объявил о переходе под флаг Швейцарии в начале сезона-2021/2022. У фигуриста нет гражданства страны. На чемпионате России 2020 года он занял 14-е место.

Анастасия Борисова
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