Российскому фигуристу запретили выступать за Швейцарию

ISU запретил российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает РИА Новости.

Причины такого решения неизвестны. Однако, по информации агентства, проблема может заключаться в несоблюдении одного из правил конституции ISU, согласно которому фигурист может поменять флаг только в случае получения гражданства принимающей страны или как минимум годичного проживания на ее территории. Ожидается, что решение по переходу Мурашова вынесут в ближайшее время.

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева и Ульяна Ширяева приняли решение сменить спортивное гражданство. Дмитриева планирует выступать за сборную Израиля, Ширяева отправится в Канаду.

22-летний Мурашов объявил о переходе под флаг Швейцарии в начале сезона-2021/2022. У фигуриста нет гражданства страны. На чемпионате России 2020 года он занял 14-е место.

