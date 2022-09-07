Путин высказался о приговоре Сафронову

Путин заявил, что Сафронову дали 22 года за передачу сведений западной разведке за деньги

Суд назначил бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову 22 года лишения свободы, так как он передавал сведения одной из западных разведок за деньги. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

По его словам, российская контрразведка следила за экс-журналистом и каналами его связи несколько лет. Суд счел преступление Сафронова доказанным, сказал Путин.

Мосгорсуд вынес приговор бывшему журналисту 5 сентября — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал приговор очень суровым, подчеркнув, что он не имеет права комментировать решение суда. Осужденный должен признать вину, если будет подавать прошение президенту России о помиловании, сказал он.

После оглашения приговора Сафронов обратился со словами любви к родственникам и друзьям. Когда экс-журналиста выводили из зала суда, он успел крикнуть: «Я вас люблю».

По сведениям ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

